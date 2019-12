Krottegemse Ransels zoeken opnieuw de beste Roeselaarse soep Valentijn Dumoulein

29 december 2019

14u24 0 Roeselare De Krottegemse Ransels gaan opnieuw op zoek naar de beste Roeselaarse soep. Op die manier willen ze de band van Krottegem met de rest van de stad versterken.

Op zaterdag 11 januari kan elke Roeselarenaar aan de wedstrijd deelnemen. Een zevenkoppige jury onder leiding van Frederik Moerman, kok in dienstencentrum Ten Elsberghe, zal vanaf 13 uur de binnengebrachte soepen blind proeven en beoordelen. De beste drie worden geselecteerd. “Hierbij letten we op smaak, garnituur, geur en originaliteit”, aldus Frank Wauters. “Tijdens de jurering zijn publiek en supporters meer dan welkom in het dienstencentrum. Om 17.30 uur maken we de uitslag officieel bekend op de Krottegemse nieuwjaarsdrink en kerstboomverhakseling op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Daar weten we wie zich een jaar lang de beste soepmaker van de stad mag noemen.”

Hoe inschrijven ?

De winnaar krijgt een cadeaubon voor 2 personen van Eethuis De Steeg. Daarnaast wordt de winnen de soep het daaropvolgende jaar tijdens de Krottegemse nieuwjaarsdrink aan iedereen aangeboden. Inschrijven via frederik.moerman@telenet.be, in café Breda Jazz of via 0486/07.01.76. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25, dus snel zijn is de boodschap.