Krottegemse Ransels springen in de bres voor zwaargewonde ex-baron die uit raam sprong bij brand Hans Verbeke

03 september 2019

13u44 10 Roeselare Er komt een hulpactie voor Filip Maekelberg, de 52-jarige ex-baron van Krottegem die op zondag 11 augustus zwaarverband en levensgevaarlijk gewond raakte bij een brand in zijn flat. “Filip raakte alles kwijt en kan onze steun goed gebruiken”, zegt Frank Wauters van de vzw Krottegemse Ransels. Maekelberg is intussen ontwaakt uit zijn coma.

Het was een hallucinant beeld, die zondagnamiddag. Nadat hij een potje op het vuur had laten staan en in slaap was gevallen, ontstond brand in de flat van Filip Maekelberg, op de hoek van de Ardooisesteenweg met de Spinnersstraat. Het vuur woedde al hevig toen de 52-jarige bewoner wakker schoot. Omdat hij niet meer via de trap kon ontkomen aan de vuurzee, sprong de man door het raam vanop de eerste verdieping. Enkele jongeren die kwamen aanrennen met een groot deken waarin ze hem hoopten op te vangen, kwamen een seconde te laat. Maekelberg belandde met een zware smak op de stoep.

Sterke kerel

De man, die zich in 2013 nog Baron van Krottegem mocht noemen, verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij in het brandwondencentrum van het UZ Gent arriveerde. Hij raakte zwaar verbrand over grote delen van het lichaam. Alleen zijn gezicht en een been bleven zo goed als gevrijwaard. De inwendige verwondingen vielen mee.

Filip Maekelberg ontwaakte vorige week zondag uit zijn kunstmatige coma. Het levensgevaar is intussen geweken. “Er wacht hem sowieso een lange revalidatie, maar ik heb de indruk dat Filip het ziet zitten”, zegt Frank Wauters van de vzw Krottegemse Ransels. Hij bezocht het slachtoffer maandag in het UZ Gent. “Toen ik hem zei dat hij een sterke kerel was, glimlachte hij eens flauw. ‘Ik ben dan ook van Krottegem, hé’, klonk het.

Basispakket aanbieden

Het gesprek met Filip maakte ook nog eens duidelijk dat de man al zijn bezittingen is verloren in de brand. “Hij heeft niks meer”, weet Frank Wauters. “Daarom is het van belang dat we voor hem in de bres springen. Komende donderdag 5 september komen we om 19 uur in café Breda Jazz (Bruanestraat 1 in Roeselare) samen met alle geïnteresseerden om te zien hoe we dat precies gaan aanpakken. Een klassieke inzamelactie van allerhande spullen wordt het allicht niet. Ik denk dat het belangrijk is dat we Filip na z’n ontslag uit het ziekenhuis een soort pakket kunnen aanbieden met onder meer kleren die we nieuw zullen aankopen. Financiële steun lijkt ook aangewezen. We zullen alvast een rekeningnummer openen en beraden ons over initiatieven die wat geld in het laatje kunnen brengen.”