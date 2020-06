Krottegemse Ransels richten petanqueclub op CDR

18 juni 2020

13u14 0

Naar aanleiding van de aanleg van een petanquebaan op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt starten de Krottegemse Ransels een petanqueclub op. Ze nodigen daarom alle geïnteresseerden uit om op donderdag 25 juni om 19 uur met respect voor de coronamaatregelen samen te komen op het terras van Breda Jazz, op de hoek van de Bruanestraat en de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. “Onze coördinator Lawrence Balcaen zal dan de nodige info geven en een reglement voorstellen”, vertelt Frank Wauters, voorzitter van de Krottegemse Ransels. “We zullen dat samen evalueren en mogelijks bij meerderheid aanpassen. Ook een naam voor de vereniging zullen we dan kiezen. Iedereen die dat wenst kan tot en met donderdag 25 juni 2020 11 uur via frankwauters@ opael.be of per sms via 0475/63.06.51 een naam voorstellen. Uit alle inzendingen zullen we dan op democratische manier een definitieve naam voor de petanqueclub kiezen.”