Krottegemse petanqueclub tot ‘Boules de Breda’ gedoopt CDR

06 juli 2020

14u26 0 Roeselare Krottegem heeft een nieuwe petanqueclub. De Naam? ‘Boules de Breda’. “We hebben die gekozen met net geen 50 procent van de stemmen”, weet Frank Wauters van de club.

“Momenteel hebben al een kleine 20 leden zich definitief ingeschreven, maar daarnaast is het opvallend dat de nieuwe petanquebaan op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt ook door niet aangesloten spelers druk gebruikt wordt", zegt Frank. “Dat zijn voornamelijk jongvolwassenen en dertigers die eerst het spel een beetje onder de knie willen krijgen.”

Boules de Breda mag geen louter competitieve club zijn. “We willen eerder de relaxte Zuid-Franse sfeer naar de wijk brengen. Competitie mag dus, maar hoeft niet. Daarom stellen we onze leden voor om tijdens het seizoen éénmaal heen en weer tegen elk ander lid te spelen. Of ze dat werkelijk doen is hun eigen keuze. In ieder geval zorgen wij voor een klassement op basis van de binnengekomen uitslagen. Dat klassement zal consulteerbaar zijn in café Breda Jazz. De inschrijvingen lopen nog steeds. Het lidmaatschap bedraagt trouwens 10 euro, waarmee we zorgen voor een verzekering en het noodzakelijke materiaal. Indien er op het einde van het seizoen nog iets overblijft, verdelen we dat onder de leden in de vorm van drankbonnetjes. Inschrijven kan in Breda Jazz.”