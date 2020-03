Krottegemse Blasaidhean genomineerd voor Whisky Club of the Year Valentijn Dumoulein

01 maart 2020

13u35 2 Roeselare Het Krottegemse Blasaidhean is genomineerd voor Whisky Club of the Year door het International Malt Whisky Festival in Gent.

De club is gevestigd in café Breda Jazz en neemt het op tegen drie andere genomineerden. Een geldige stem uitbrengen kan enkel als je in alle vier de categorieën een stem uitbrengt, dus ook bij Shop, Ambassadeur en Resto/Bar. Per categorie maak je je keuze en duw je op stemmen. Als de vier categorieën zwart gekleurd zijn is je stem correct uitgebracht. Je stem uitbrengen kan nog tot deze avond 1 maart via http://whiskyfestival.be/whisky-awards .