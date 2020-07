Krottegem krijgt er pop-upspeelpleintje bij op braakliggend terrein Charlotte Degezelle

22 juli 2020

15u03 0 Roeselare Sinds begin dit jaar is Roeselare vier speelpleintjes rijker. Het meest opvallende is het pop-upspeelplein op de site Dumont-Wyckhuyse in Krottegem. Daar komt op termijn een bouwproject. In afwachting kunnen kinderen er zich uitleven.

Roeselare wil een kindvriendelijke stad zijn en streeft ernaar om voor elk kind op maximum 400 meter wandelen een speelruimte te voorzien. “Vorig jaar realiseerden we zes nieuwe speelpleintjes en dit jaar staat de teller alweer op vier”, zegt jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “In totaal telt de stad nu 70 speelpleinen. We legden dit jaar speelpleintjes aan op het Hoendererf in Rumbeke, in de Beatrijsstraat in Beveren en in de Klaproosstraat en op de site Dumont-Wyckhuyse in Krottegem. Dat laatste is een bijzonder exemplaar, want het is een tijdelijk speelplein.”

“Krottegem is niet een heel druk bevolkte wijk”, pikt schepen van Natuur en Bos Michèle Hostekint (sp.a en de Vernieuwers) in. “De site Dumont-Wyckhuyse op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat bleef na de afbraak van de voormalige textielfabriek deels braak liggen. Dat stuk is deels eigendom van bouwmaatschappij De Mandel en deels van een private ontwikkelaar. Met een minimum aan ingrepen en het aanwezige groen hebben we er een speels stukje stadsnatuur van gemaakt.”

Er is een picknickplaats ingericht, een multifunctionele zone op het gras waar je kan voetballen, en een speeltuin. “Krottegem kan zeker nog wat extra groen gebruiken”, zegt schepen Hostekint. “De buitenrand rond het parkje wordt in september nog ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen en kruiden. Er worden in de tweede helft van augustus nog zeventien extra mobiele boombakken bijgeplaatst.” Mogelijk gaat de stad nog meer samenwerken met De Mandel. “Zo kunnen zij bekijken hoe ze ook op hun andere sites een speelaanbod kunnen realiseren”, besluit schepen Lievens.