Krottegem houdt vast aan kerstboomverhakseling als duurzaam alternatief voor verbranding CDR

06 januari 2020

07u34 2 Roeselare Wat ooit pionierswerk was, is ondertussen een echte Krottegemse traditie geworden. Op zaterdag 11 januari organiseren Femma, OLV-koor Jubilate, jeugdbewegingen chiro Vlotterke en +13 en de wijkcomités Batavia en Korenbloem, samen met De Krottegemse Ransels en het Roeselaarse stadsbestuur voor het negende jaar op rij een toost op het nieuwe jaar gekoppeld aan een verhakseling van kerstbomen.

“In eerste instantie willen we sociale ontmoeting tussen de mensen van Krottegem promoten door samen te toosten op het nieuwe jaar”, vertelt Gino Van Eeckhoutte van Spring Erin. “Daarnaast zorgen we met de kerstboomverhakseling voor een ecologisch alternatief voor de traditionele kerstboomverbranding die om veiligheids- en duurzaamheidsredenen niet langer door het stadsbestuur worden toegestaan.”

Op zaterdag 11 januari kan iedereen met zijn afgedankte kerstboom terecht op de Onze-Lieve-Vrouwmarkt. Van 17 tot 19 uur worden de kerstbomen gratis vermalen tot groenafval. “Verhakselen is veiliger en brengt geen fijn stof of dioxines in de lucht”, weet Frank Wauters van De Krottegemse Ransels. “De groenresten hoef je niet mee naar huis te nemen, tenzij je dat zelf wil. Al wie het gemalen kerstgroen in de tuin wil gebruiken als bodembedekker of om het onkruid tegen te houden, kan dat vanaf 19 uur op de Onze-Lieve-Vrouwmarkt gratis komen ophalen. Al wat je moet doen is een eigen recipiënt meebrengen. Vanaf 19 uur is er ook een afterparty in Breda-Jazz.”