Krommebeekbos wordt dit jaar nog 2,5 hectare groter CDR

22 oktober 2019

09u22 0

Het Krommebeekbos in Beveren wordt nog dit jaar een stukje groter. Dat liet schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers) tijdens de gemeenteraad weten als antwoord op een vraag van partijgenoot Gerdi Casier die graag een stand van zaken wou omtrent het bosbeheer in Roeselare. “We hebben deze legislatuur forse ambities op vlak van natuur en bos en het vergroenen van de stad”, aldus schepen Hostekint. “In eerste instantie willen we versneld werk maken van de realisatie van onze stadsrandbossen. De gesprekken met het Agentschap voor Natuur en Bos om extra gronden te verwerven en te beplanten zijn op gang getrokken. Op 1 december plannen we trouwens onze eerste aanplant. Samen met scholen, verenigingen, burgers,… willen we 2,5 hectare extra Krommebeekbos aanplanten. Daarnaast hebben we de ambitie om in deze bestuursperiode 100.000 bomen extra aan te planten. Binnenkort lanceren we hieromtrent ons bomenplan. Dit moet een voortschrijdend document worden waarmee we duidelijk maken hoe we tegen 2024 die 100.000 bomen willen realiseren. We krijgen trouwens ook heel veel vragen van burgers en bedrijven hoe ze kunnen bijdragen tot de vergroening van de stad. Op korte termijn maken we ook werk van landschapspark De Zilverberg en de groenaanleg rond De Ark in Oekene. In de Veldstraat volgt een vergroening. De aanplant is voorzien voor deze winter en komend voorjaar en in 2020 maken we werk van fiets- en wandelpaden in het Krommebeekbos. Tot slot gaan we voor compensatie telkens er bomen gekapt moeten worden voor een project.”