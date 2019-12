Krommebeekbos krijgt er in één keer 9.160 bomen bij Valentijn Dumoulein

01 december 2019

16u10 3 Roeselare Het was een drukke zondag in het Krommebeekbos. Het nieuwe stadsrandbos op de grens met Beveren kreeg er in één dag liefst 9.160 bomen bij.

Het Krommebeekbos ligt tussen de Beversesteenweg, de Krommebeek en de Ardooisesteenweg en ten zuiden van de dorpskern van Beveren en zal aansluiten op het Pastoorsbos in de Beversesteenweg. Tot nu bestond het uit ruim 7 hectare bos, maar daar komt er dezer dagen 3,5 hectare bij. Vrijwilligers konden zondag mee een boompje komen planten en ook alle ouders van de 1.200 kinderen die in 2018 en 2019 geboren zijn, konden er een geboorteboom planten. Het Agentschap Natuur en Bos voorziet bovenop hun 2,5 hectare nog eens een extra hectare aan groen. Op termijn moet het bos zo’n 35 hectare groot worden, met ook plaats voor een fietspad van de Pater Pirestraat richting de Jonkerswijk in Beveren. Er komen ook verbindingen met de Mandellaan en het fietspad langs de Krommebeek. Er komen straks ook wandelpaden en waterpoelen bij.

