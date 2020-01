Krokussen doen al dromen van de lente CDR

23 januari 2020

16u21 7

De temperaturen van de voorbije weken doen het niet echt vermoeden, maar we hebben nog quasi twee volledige wintermaanden voor de boeg. De lente begint pas officieel op 20 maart. Maar wie door de Westlaan in Roeselare rijdt, kan wel al stevig last krijgen van lentekriebels. De krokusjes in de middenberm steken er al massaal hun kopjes boven en velen staan zelfs al te bloeien. Dat levert een kleurrijk tapijt van wit, geel en paars op. Krokussen bloeien normaal vooral in februari en maart, maar dankzij de zachte temperaturen krijgen de Roeselarenaars nu al een voorsmaakje op de lente. Nog eventjes geduld en straks komen ook de paaslelies piepen.

Meer over Westlaan

Roeselare