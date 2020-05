Kringwinkels Midwest sluiten even de deuren voor giften: “Te weinig ruimte en te weinig tijd om alles te verwerken” Charlotte Degezelle

28 mei 2020

10u32 0 Roeselare We hebben tijdens de lockdown massaal opgeruimd en dat hebben de Kringwinkels geweten. Sinds de heropening op 11 mei worden de vestigingen overspoeld met goederen. De vier Kringwinkels in Midden-West-Vlaanderen zien zich zelfs even genoodzaakt om de punten tijdelijk te sluiten.

“Onze heropstart was een overdonderend succes, zowel qua verkoop als qua binnengebracht materiaal”, vertelt commercieel directeur Laurent Vanweehaeghe van De Kringwinkel Midwest. “Maar we worden overstelpt met materiaal. De voorbije weken hebben we bijna drie keer zoveel spullen ontvangen als anders. We zijn blij met die toevloed, maar hebben te weinig ruimte om alles te stockeren en te weinig tijd om alles te verwerken. Alle goederen moeten namelijk eerst gesorteerd, gewassen en geprijsd worden in het centraal magazijn in Ingelmunster. Door de veiligheidsmaatregelen in het magazijn kunnen we hier ook nog niet op volledige capaciteit werken.”

Kringwinkel Midwest ziet zich dan ook genoodzaakt om de brengerspoort van hun vier Kringwinkels in Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout even te sluiten. “Van 28 mei tot en met 6 juni zal het niet mogelijk zijn spullen af te geven in de vier Kringwinkels. Vanaf 9 juni zal het wel weer kunnen”, legt Vanweehaeghe uit. “We zijn blij dat mensen steeds meer bewust omgaan met hun spullen en dat ze hun spullen een tweede leven willen geven. Het is duidelijk dat ze hiervoor onmiddellijk aan onze Kringwinkels denken, alleen vragen we hen nu om hun spullen nog even bij te houden.”

Algemene tendens

Het probleem beperkt zich trouwens niet tot Midden-West-Vlaanderen. “Het is een algemene tendens”, bevestigt beleidsmedewerker Joren Verschaeve bij Herwin, de koepel voor sociale circulaire ondernemers, waaronder ook de Kringwinkels vallen. “Bij de heropstart hebben we klanten opgeroepen nog wat te wachten met spullen binnenbrengen, wat de eerste week ook goed werd opgevolgd. Maar sinds vorige week is de drukte wel toegenomen en zien we een enorme toestroom van goederen.” Meer op www.dekringwinkelmidwest.be.