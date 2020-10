Kringwinkel wellicht nog dit jaar open in RSL Op Post CDR

De verbouwingen aan RSL Op Post, het voormalige postkantoor op de hoek van de Brugsesteenweg en de Hugo Verrieststraat zitten op schema. “Er waren wat problemen met één aannemer maar dat had geen impact op de andere werken”, weet Motenavoorzitter Bart Wenes. “Er wordt keihard gewerkt en de timing van het project komt hierdoor voorlopig niet in het gedrang.” Wenes hoopt dat de eerste partner nog dit jaar z’n intrek kan nemen in RSL Op Post. “De Kringwinkel verhuist als eerste van Site Noord naar RSL Op Post. Onder voorbehoud kunnen zij er dit jaar nog de deuren van hun nieuwe stek openen.”