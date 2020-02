Kringwinkel ontslaat medewerker die in de kluis graaide VHS

13 februari 2020

11u27 0 Roeselare De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen voert een onderzoek naar een medewerker die er in slaagde systematisch geld uit een kluis te stelen. Het nadeel zou enkele tienduizenden euro’s bedragen. De man is intussen ontslagen.

Een tijdje geleden stelde men bij de Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen dankzij een intern controlemechanisme vast dat er in één van haar winkels gefoefeld werd met een kluis. Onderzoek leerde, dat een medewerker van de winkel langs de Désiré Mergaertstraat in Roeselare er geregeld in slaagde om geld uit de kluis te stelen. Toen de man daarover ondervraagd werd door de directie, gaf hij de feiten toe. Hij werd prompt ontslagen en zal alles moeten terugbetalen. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken met hoeveel geld de man er vandoor is gegaan. De directie diende klacht in bij de politie. De ontslagen werknemer zal zich op termijn allicht moeten verantwoorden voor de rechtbank.