Kringwinkel Midwest zet medewerkers in de kijker tijdens Dag van de Kringwinkel

16 oktober 2019

Achter de schermen van De Kringwinkel Midwest werken zo’n 220 mensen met hart en ziel om tweedehandsspullen een nieuw leven te geven. Tijdens de Dag van de Kringwinkel op zaterdag 19 oktober worden dan ook niet alleen alle spulletjes in de winkels in Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout in de kijker gezet, maar ook de medewerkers. “We zijn heel fier op onze medewerkers en iedereen mag het weten. Daarom zal op de Dag van De Kringwinkel een affiche reeks verschijnen in de 4 winkels met de leukste quotes van onze grandioze medewerkers. Daarnaast zal er ook een affichereeks te zien zijn met wist-je-datjes over de werking achter de schermen. Want ook daar zit een legertje fiere medewerkers”, vertelt commercieel directeur Laurent Van Weehaeghe. Maar bij de Kringwinkel Midwest is men tegelijk ook fier op hun klanten. “Samen met hen werken we aan lokaal hergebruik en geven we mensen die anders uit de boot vallen een kans op actieve tewerkstelling”, aldus van Weehaeghe. Daarom zetten de kringwinkels zaterdag hun beste beentje voor met onder meer lekkere hapjes, unieke producten, sfeervolle muziek, tips rond het opfrissen van meubeltjes en overheerlijke gerechtjes in de Eco cafés.