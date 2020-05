Kringwinkel en Eco-Velo heropenen CDR

04 mei 2020

07u39

De Kringwinkels in Roeselare en Tielt heropenen de deuren na een sluiting van net geen twee maanden. Beide winkels sloten door de coronacrisis de deuren op 18 maart. Op dinsdag 12 mei verwelkomen ze vanaf 10 uur opnieuw klanten. Alles wordt in het werk gesteld om veilige omstandigheden te creëren voor zowel de klanten als de medewerkers. Ook Eco-velo, gevestigd in het Roeselaarse station, opent volgende week opnieuw de deuren en dit vanaf maandag 11 mei. Het Eco Café blijft tot nader order gesloten en ook de gratis ophalingen aan huis en de inboedelservice hergebruik worden pas in een later stadium heropgestart.