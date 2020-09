Krijgt Roeselare een zwemvijver? “Hangt af van waterkwaliteit” CDR

22 september 2020

09u46 8 Roeselare Het stadsbestuur wil een recreatieve zwem- en plezierzone inrichten in Roeselare. Groen-raadslid Steven Dewitte polste naar een stand van zaken en vroeg meteen ook of Camping RSL nog gerealiseerd wordt.

“De Roeselaarse coronazomer, met de fietstaxi’s, wandelroutes, podcasts, hotspots en bootjes in het park, werd gesmaakt”, stak Dewitte van wal. “De kans bestaat echter dat ook de volgende zomer door corona getekend zal worden. Vandaar mijn vraag aan het stadsbestuur om in de twee zomermaanden een tijdelijke zwemvijver te voorzien. Wordt er trouwens een tweede kans gegeven aan camping RSL? En wat inzake een staanplaats voor campers? Als je dit alles koppelt aan onze sterke horeca en winkelcentrum, heb je sterke troeven in handen.”

Subsidies

Toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V) laat weten dat er plannen zijn om een recreatieve zwem- en plezierzone en dat die zou worden ingericht in het Sint-Sebastiaanspark. “Vandaag is de waterkwaliteit echter niet goed genoeg om er een zwemvijver te kunnen openen, maar we proberen bij te sturen. Camping RSL werd onmogelijk gemaakt door corona, maar we gaan de gesprekken aan met de toeristische diensten van de Leiestreek en Natuur en Bos om te zien wat kan in 2021. Inzake de camperplaats hebben we al drie plaatsen zonder faciliteiten in de stad. We willen hier graag meer voor doen, want we zijn een blinde vlek op het vlak van camperterreinen. Maar financieel is zoiets een harde dobber. Een camperterrein is niet opgenomen in het bestuursakkoord, maar mocht er een mogelijkheid zijn via bijvoorbeeld subsidies, dan staan we op de eerste rij om dit toch te realiseren.”