Kraantjeswater eindelijk weer drinkbaar, 250 getroffen gezinnen krijgen compensatie van 25 euro Charlotte Degezelle

05 augustus 2019

14u16 9 Roeselare Na twee weken is het kraantjeswater van de Beversesteenweg, Koning Leopold III-laan, Het Speelgoed en de Rozendaalstraat weer drinkbaar. Al die tijd moesten 250 gezinnen hun leidingwater eerst koken voor gebruik. De oorzaak van het probleem is nog niet gevonden en De Watergroep blijft de kwaliteit van het water in de gaten houden. De getroffen gezinnen krijgen alvast een compensatie van 25 euro.

Na drie dagen met een verbod om leidingwater te gebruiken en negen dagen dat het water gekookt moest worden voor gebruik mogen de bewoners van de Beversesteenweg en de Koning Leopold III-laan, Het Speelgoed en de Rozendaalstraat het leidingwater weer gewoon gebruiken. “We hebben de oorzaak van de verontreiniging nog niet gevonden”, geeft Raissa Verstrynge van De Watergroep toe. “Onze medewerkers blijven verder controles uitvoeren van de binneninstallaties. We hebben een sterk vermoeden dat de verontreiniging het gevolg was van een niet-reglementaire binneninstallatie waarbij een verbinding is gemaakt tussen leidingwater en putwater.”

Maatregelen

De voorbije dagen werden verschillende maatregelen genomen, zoals het spoelen, al dan niet met een verdunde chlooroplossing, en isoleren van het distributienet en staalnames op verschillende locaties. “Uit verschillende analyses blijkt nu dat het met de kwaliteit van het leidingwater weer goed zit. Wel vragen we de getroffen gezinnen om alle kranen die sinds de kwaliteitsproblemen weinig of niet meer gebruikt werden, volledig open te draaien en het leidingwater gedurende twee minuten te laten lopen. Zo wordt alle stilstaand water in de leidingen weggespoeld. Ook moeten alle apparaten die rechtstreeks op de binnenleidingen aangesloten zijn, zoals ontharders en koffiemachines, gereinigd en gespoeld worden. Bij ontharders moet ook het zout in het voorraadvat vervangen worden en in toestellen die werken met leidingwater moeten ook de filters gereinigd of vervangen worden.”

Bidons water halen

Het goede nieuws kwam net op tijd, want de bewoners waren de situatie grondig beu. “Ik moest koffie, thee en soep klaarmaken met flessenwater en de eerste dagen kon ik mijn afwasbakken in het café niet vullen met leidingwater omdat het bruin kleurde”, foetert Els Colpaert van café De Pelikaan op de Beversesteenweg. “In het begin brachten ze nog bidons met water, maar uiteindelijk moesten we die zelf gaan halen bij de brandweer. Dat is echt omslachtig. Het is toch maar normaal dat ze die naar ons brengen, net zoals we toch minstens een compensatie zouden moeten krijgen.”

Davy Degryse en Jamie Robaey en hun zoontjes Aiden en Brend waren de eerste week van de problemen op reis. “Voor ons valt de hinder dan ook best nog mee. Maar we hopen toch dat De Watergroep er rekening mee houdt dat we allemaal minder water gebruiken en we dus ook minder in rekening gebracht zullen worden.”

Compensatie

Bart Goudeseune uit Het Speelgoed trok maandagmorgen nog naar de brandweer om een bidon water. “Daar wisten ze nog niet dat alles weer in orde was. Ik kreeg zelfs nog twee bidons mee. Maar ik vraag me vooral af hoe het financieel zit. We betalen voor water dat in orde zou moeten zijn, maar dat was het de voorbije weken niet. Gaat De Watergroep verwachten dat we de volle pot betalen? “Alle betrokken klanten krijgen ter compensatie een servicevergoeding van 25 euro. Deze vergoeding zal tegen eind augustus gestort worden. We blijven bovendien de kwaliteit van het water opvolgen.”