Kraamcentrum ‘de wieg’ informeert jonge ouders en ouders in spé CDR

13 augustus 2019

18u19 1 Roeselare Kraamcentrum ‘de wieg’, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, organiseert op vrijdag 30 augustus drie gratis infosessies voor (toekomstige) jonge ouders.

Om 16 uur kom je alles te weten over borstvoeding, gaande van de meerwaarde ervan, hoe je eraan begint tot hoe lang je borstvoeding kunt geven. Om 17.30 uur staat er een workshop over ecologische en huidvriendelijke babyverzorging op het programma waarbij thema’s als hormoonverstoorders in verzorgingsproducten en het gebruik van herbruikbare luiers aan bod komen. Na deze praktische info worden samen een ecologisch en huidvriendelijk billenzalfje en vochtige doekjes gemaakt. Om 18.30 uur is er een infosessie rond eerste hulp bij baby’s tot zes maanden. Hier gaat men in op het voorkomen van wiegendood, wat je kunt doen als je baby zich verbrandt of verslikt,...

Alle sessies vinden plaats in het kraamcentrum in de Leenstraat 31. Inschrijven is niet nodig. Ook krijg je er alle info over wat de kraamverzorgende, vroedvrouw of vrijwilliger thuis kunnen betekenen tijdens de zwangerschap of na de geboorte van een kindje.