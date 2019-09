Kraamafdeling AZ Delta verwelkomt duizendste baby van dit jaar Valentijn Dumoulein / Joke Couvreur

16 september 2019

14u48 4 Roeselare Een mijlpaal op de kraamafdeling van AZ Delta campus Brugsesteenweg. Daar is maandagnacht de duizendste baby van dit jaar geboren.

De eer gaat naar baby Lio en trotse ouders Delphine Verbeke en Jorgo Dewilde. Het jongetje werd om 11 voor 3 ’s nachts geboren, meet 50 centimeter en weegt 3,4 kilogram. “Het is ons eerste kindje”, vertelt Delphine. “Dat hij meteen ook de duizendste baby is die hier ter wereld kwam, is mooi meegenomen. Niet dat hij nu plots een BV is, maar het is toch een leuk extraatje (lacht). Je verwacht zoiets niet, maar het is wel een mooie anekdote. Al zijn we vooral blij dat Lio gezond is. Dat is nog altijd het belangrijkste”, besluit mama Delphine. Op 28 juni kwamen er nog 13 baby’s – waaronder een tweeling – op één dag ter wereld in AZ Delta.