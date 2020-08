Kortingen tot 70%, maar te warm om solden te shoppen CDR

08 augustus 2020

De Roeselaarse zomersolden kenden vorig weekend door de coronamaatregelen sowieso al een moeilijke start, en temperaturen die vlotjes opliepen tot 35 graden hielden de shoppers nu opnieuw weg uit de Ooststraat en omliggende. Hoewel er kortingen tot -70% worden gegeven, kon dit zaterdag maar weinig soldenjagers overtuigen om koopjes te doen in het stadscentrum.“Dit kan je allesbehalve een soldenweekend noemen”, reageert Evy Derous, filiaalmanager van Tommy Hilfiger. “Het is veel te rustig door die grote warmte. En combineer dat dan nog eens met het verplicht dragen van een mondmasker. Maar echt klagen mogen we niet doen. Wie komt, koopt effectief wel en veelal zelfs meerdere stuks. Maar de massa die je normaal hebt tijdens de solden blijft achterwege.”

Ook op de terrassen was er weinig animo en de Zomerspeelplaats op het Stationsplein lag er zelfs totaal verlaten bij. Ook in de Brugsesteenweg was het trouwens uiterst kalm. Wat wel opviel, was dat ondanks de hoge temperaturen de mondmaskerdracht goed nageleefd werd.