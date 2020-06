Koppel vliegt elkaar in de haren en bedreigt uitbater nachtwinkel in Roeselare LSI

17 juni 2020

13u33

Bron: LSI 0 Roeselare Een koppel uit Roeselare daagde woensdag niet op voor hun proces voor de rechtbank in Kortrijk. Ze stonden er terecht voor regelmatig wederzijds partnergeweld én voor bedreiging van de uitbater van de nachtwinkel langs de Rumbeeksesteenweg in Roeselare.

De relatie van Jurgen D. (40) en Els R. (42) is volgens de openbare aanklager al jaren doorspekt met alcohol, geweld en financiële problemen. Op geregelde tijdstippen moet de politie er tussenkomen. Dat was op 24 september 2019 zelfs twee keer op 1 dag nodig. ’s Ochtends verbrijzelde Jurgen D. een glazen toegangsdeur en schopte zijn partner. ’s Avonds sloeg Els R. op haar beurt met een plastic borstel op het hoofd van Jurgen D. Vier dagen later was er opnieuw hommeles tussen het koppel.

Op 28 oktober 2019 wou Els R. in de nachtwinkel van Shahid Rahman langs de Rumbeeksesteenweg een fles wijn meenemen. Geld had ze niet, op de koop toe liet ze de fles op de grond vallen. Dat was niet naar de zin van Jurgen D., die even later de winkel met een stok binnenviel en de uitbater bedreigde. De openbare aanklager vroeg de rechter het koppel tot effectieve celstraffen van 5 tot 8 maanden te veroordelen. Shahid Rahman vroeg een schadevergoeding van 200 euro. Voor de marktkramer uit Bangladesh, die al 30 jaar in België woont, was het niet voor het eerst dat hij in zijn nachtwinkel bestolen of bedreigd werd. In 2005 viel een gemaskerde dader met een mes zijn winkel binnen en ging er met de inhoud van de kassa vandoor. Vonnis op 24 juni.