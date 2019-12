Koperdieven riskeren tot 37 maanden cel Alexander Haezebrouck

02 december 2019

18u31 0 Roeselare Drie koperdieven van Roemeense afkomst riskeren tot 37 maanden cel omdat ze grote diefstallen van ettelijke meters koper pleegden bij grote bedrijven in West-Vlaanderen. Zo sloegen ze onder meer toe bij nv Soubry in Roeselare. Twee van hen ontkennen iets met de diefstallen te maken te hebben.

De drie koperdieven sloegen telkens toe bij grote bedrijven in West-Vlaanderen en gingen in totaal met zo’n vier kilometer koperdraad aan de haal. Twee van hen werden betrapt toen ze probeerden binnen te breken bij Lannoo in Harelbeke op 26 januari. Toen de politie hen deed stoppen hadden ze een breekmes op zak en staken resten van struikgewas op hun kledij. Bij Lannoo was een omheiningsdraad stuk gesneden. Beiden legden een ongeloofwaardige verklaring af bij de politie. Een andere beklaagde werd op vijf april op heterdaad betrapt toen hij probeerde binnen te breken bij Mc Bride in Ieper. De onderzoekers konden de gsm’s van beklaagden terugvinden onder masten op plaatsen waar ook al koper werd gestolen. De beklaagden gingen telkens daags nadien langs bij schroothandelaars in Lichtervelde en Ieper. Daar gingen ze telkens het koper in groep verkopen en werden hun paspoorten voorgelegd. Twee van hen ontkennen maar iets te maken te hebben met de hele zaak, een andere bekent enkele feiten. Alle drie de Roemenen zitten ondertussen al bijna één jaar in voorhechtenis. Naast de celstraffen riskeren ze ook nog een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 16 december.