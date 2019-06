Koordlopers op meer dan 10 meter hoogte tussen de bomen van het Noordhof dankzij Plein Publique Charlotte Degezelle

12 juni 2019

07u17 0 Roeselare Plein Publique pakt op zaterdag 22 en zondag 23 juni uit met hun meest internationale affiche uit. Niet alleen pakken ze uit met hun meest internationale affiche ooit, ze brengen ook onder meer een real life arcadepark en figurentheater naar het Noordhof en laten zelfs koordlopers hun ding doen op meer dan 10 meter hoogte tussen de bomen van het park.

De organisatoren spreken niets voor niets over Plein Publique als zijnde een festival total. Twee dagen lang toveren zij het Noordhofpark integraal om tot een festivalterrein waar jong en minder jong zich non-stop aan allerlei optredens en acts kunnen vergapen. ”De vierde editie van Plein Publique is direct ook de meest internationale editie van het festival”, vertelt Pieter Vandamme van De Spil. ”We palmen opnieuw het totale Noordhof, van de Noordstraat tot de Kattenstraat en zelfs een stukje verder, in. Qua muziek trekken we op zaterdag vooral de kaart van rock en elektronische muziek met de psychedelische funk van Yin Yin, de catchy synthpop van Jaguar Jaguar en de soulvolle beats van Charlotte Adigéry. Op zondag is er onder meer de woestijnblues van het Malinese Tamikrest en de feestelijke cumbia van het Mexicaanse Kumbia Boruka.”

Maar Plein Publique staat traditioneel ook voor een pak beleving. “Zo zal Lyapunov zowel op zaterdag als zondag tussen de optredens door een hoogtespektakel, op maat van Plein Publique gemaakt, brengen”, weet Kasper Verhelst. “Op meer dan tien meter hoogte worden tussen de bomen van het park koorden gespannen waarop koordlopers zullen balanceren. Een deel van het park wordt ook omgetoverd tot een real life arcadepark. Denk aan Pacman, Tetris, King Kong maar dan zonder tablet en WiFi. Verder is ook onze mini-zoo weer present en bieden we acht jongelingen van #HACKTHETRACk die workshops beatbox, scratching, hiphop volgden een podium. Bijzonder leuk is ook dat we een stukje theater aan het programma kunnen toevoegen. Op zondag brengt figurentheater Froe Froe de familievoorstelling Zeeboenk.”

Plein Publique wordt op beide dagen afgesloten met een stevig feestje. Daarvoor rekenen ze op zaterdag op de Soul Shakers, op zondag duikt Shizzle le Sauvage achter de draaitafels. Het integrale festival is gratis. Meer op www.pleinpublique.be.