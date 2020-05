Koop tickets voor ‘Concerten van de Hoop’ en krijg gratis mondmaskers CDR

06 mei 2020

Oekene Inviteert, de cultuurwerking die klassieke topconcerten, is momenteel net zoals freelance muzikanten die zij steevast programmeren gekortwiekt door de coronacrisis. Maar ze kijken hoopvol de toekomst tegemoet en durven nu al enkele concerten programmeren in het najaar. Deze werden ‘Concerten van de Hoop’ gedoopt. “We hopen dat tegen dan corona totaal bedwongen is”, vertelt Joris Olivier.” Voor de Concerten van de Hoop biedt onze organisatie concerttickets aan die geldig zijn tot en met 31 mei 2021 voor één concert naar keuze uit onze concertkalender inclusief receptie met de musici en twee gratis herbruikbare mondmaskers. Zo realiseren we een dankbare kruisbestuiving tussen handel en cultuur waardoor concerttickets interessanter worden dankzij een schenking van een verdeler van mondkapjes.” Op het programma staan onder meer Beethoven, een meerstemmig koor en het befaamde derde piano concerto van Rachmaninoff door virtuoos Vitaly Samoshko, ooit winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd. Meer op http://www.oekeneNV.be.