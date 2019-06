Koninklijke Sint-Michielsgilde laureaat Landjuweel 2019 CDR

19 juni 2019

11u25 0

De Koninklijke Sint-Michielsgilde (KSMG) is uitgeroepen tot laureaat van het Landjuweel, het meest prestigieuze en hoogstaande festival voor amateurtoneel in Vlaanderen. Dit voor de tweede keer in het 95-jarige bestaan van de vereniging. Ze hebben de onderscheiding te danken aan het toneelstuk Gras dat ze in februari opvoerden in het parochiaal centrum. In totaal zijn er zeven laureaten voor het Landjuweel 2019. Onder hen nog één andere West-Vlaamse vereniging: toneelkring Sint-Rembert uit Torhout. In de herfstvakantie mag KSMG Gras opnieuw opvoeren in Brussel.