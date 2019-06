Koning eert drie Roeselarenaars met titel van Laureaat en/of Eredeken van de Arbeid CDR

18 juni 2019

08u23 10

Het stadsbestuur mocht uit naam van de koning drie Roeselarenaars de titel van Laureaat en/of Eredeken van de Arbeid verlenen. Ereburgemeester Luc Martens mag zich voortaan Eredeken van de Arbeid in de sector Provincie-gemeentepersoneel. Marnick Desal en Luc Demuynck kregen beiden het label Expert in het beroep en het gouden ereteken in de sector Goederenvervoer en logstiek voor rekening van derden, verhuisondernemingen en meubelbewaring, handel en vervoer in brandstoffen, grondafhandeling op de luchthavens.