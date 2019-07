KOERS viert Gouden Greg met exclusieve koffieworkshop CDR

26 juli 2019

16u27 0

Dinsdag 6 augustus is het exact drie jaar geleden dat Greg Van Avermaet goud behaalde op de Olympische Spelen. KOERS. Museum van de Wielersport heft hierop niet het glas, maar de koffietas. Het zwarte goud is tenslotte de lievelingsdrank van Gouden Greg. Het museum aan het Polenplein inviteerde tweevoudig Belgisch Kampioen Cuptasting en Barista Louis Donck om tijdens een exclusieve workshop alles te vertellen over de huidige trends en smaken in de koffiewereld. Aanvullend volgt een praktische demo met proevers. Deelnemen kost 15 euro en inschrijven kan via https://koersshop.roeselare.be/Exhibitions/Overview. Snel zijn is de boodschap want het aantal plaatjes is beperkt.