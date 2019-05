KOERS stelt Tourfiets van Froome tentoon CDR

11u27 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport is enkele topstukken van wielerploeg Team Sky rijker, waaronder de Tourfiets van Froome en enkele wielertruitjes.

Toen het nieuws bekend raakte dat Team Sky na tien jaar door het leven zal gaan als Team Ineos nam het museum contact op met Pascal Verbeken, manager van de Service Course van Sky in Deinze. KOERS had nog maar weinig materiaal van wielerploeg Team Sky en vroeg of Verbeken eventueel enkele items kon schenken voor de collectie van het museum. Vrijdag kwam Pascal Verbeken naar KOERS met enkele topstukken: tijdritpakken en nationale truien van Geraint Thomas en Pools kampioen Michal Kwiatkowski en een fiets van meervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

Neushoorn

De fiets die Froome gebruikte tijdens de Tour in 2016, die hij ook gewonnen heeft, is van het merk Pinarello, is gepersonaliseerd en heeft een tekening van een neushoorn. Die verwijst niet alleen naar de roots van Froome, die opgroeide in Kenia, maar ook naar zijn voorliefde voor wildlife. “Dit is voor ons een echte hoogdag”, glundert sportschepen José Debels (CD&V). “De fiets van Froome, die al twee keer in Roeselare was voor het Natourcriterium, is een echt topstuk. Maar ook de nationale trui van Kwiatkowski is uniek, zeker omdat we net dit jaar de bevrijding van onze stad door de Polen in 1944 herdenken.”