KOERS pleit voor straatnaam ter ere van voormalig wielrenster Nicole Van den Broeck CDR

04 oktober 2019

08u06 0

In Vlaanderen en Brussel zijn maar bitter weinig straten vernoemd naar een vrouw. Daarom gaan Canvas en Sofie Lemaire op zoek naar straffe ‘historische’ vrouwen die hun plek in het straatbeeld verdienen. Ook KOERS. Museum van de Wielersport doet een duit in het zakje en nomineerde Nicole Van den Broeck. De voormalig wielrenster die in 2017 overleed veroverde in 1973 de wereldtitel op de weg en kroonde zich vijf keer tot Belgisch kampioene meer bepaald in 1969, 1970, 1973, 1974 en 1977. Sportieve prestaties die volgens KOERS permanent mogen herinnerd worden via een straatnaam voor Nicole.