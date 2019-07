KOERS. Museum van de Wielersport levert bijdrage aan wereldrecord ‘meeste gele truien’ CDR

01 juli 2019

KOERS. Museum van de Wielersport leverde zondag een mooie bijdrage aan het verpulveren van het Guinness World Record meeste mensen in een gele trui op één plek. Dat record werd aangevallen in de rand van het BK wielrennen waar men niet minder dan 683 mensen met een gele trui aan op de fiets kreeg. Met dat aantal werd het bestaande record, dat in handen was van het bedrijf SKY dat in juli 2015 270 gele truidragers bijeen bracht om de Tourwinst van Chris Froome luister bij te zetten, fameus bijgesteld. Hoewel het nieuwe record in Gent werd gevestigd, kleurt het ook Roeselaars. KOERS was niet alleen medeorganisator, zondagochtend vertrok er om 6.30 uur een geel peloton wielertoeristen richting Gent waar ze meereden met de gezamenlijke tour en vervolgens naar de Lotto fanzone trokken waar een officiële deurwaarder van het Guinness World Records alle deelnemers telde en mocht verkondigen dat er een nieuw wereldrecord gevestigd werd.

Ook KOERS zelf kleurt op vandaag nog altijd geel dankzij de expo MERCKX 51 met 51 authentieke gele trui die ook allen in 360°-modus te bekijken zijn via de website www.koersmuseum.be/merckx. Bovendien kan je er momenteel ook enkele legendarische Tourfietsen bekijken: de gele BMC-Tourfiets van Greg Van Avermaet, de Pinarello van Chris Froome waarmee hij de Tour won in 2016 en een geel-gespaakte Trek van Armstrong waarmee hij in 2002 in de Tour te zien was.