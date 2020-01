KOERS.Museum pakt uit met nieuwigheden: Muurschilderingen en krantje moeten bezoekers wegwijs maken Charlotte Degezelle

23 januari 2020

13u21 4 Roeselare Om de bezoekers beter wegwijs te maken in KOERS. Museum van de Wielersport zijn her en der enkele muurschilderingen aangebracht. Tijdens de voorstelling ervan liet schepen José Debels (CD&V) bovendien weten dat het museum aan het Polenplein een heel waardevolle collectie antieke koersfietsen heeft aangekocht die volgende maand van aan de voet van de Pyreneeën naar Roeselare worden overgebracht.

Geen beter moment dan de Internationale Dag van het Handschrift om de nieuwe signalisatie in KOERS te onthullen. De murals die de voorbije dagen op de binnenmuren van het museum verschenen zijn van de hand van Jasmine Roemerdael van Pink Panther Paints. “We ervaren dat de bezoekers niet altijd even vlot de wegvinden in het museum. Daarom deze ingreep”, duidt conservator Thomas Ameye. “Jasmine werkte hier de voorbije dagen letterlijk als seingever en schilderde murals voor Service Course, De Fabriek en Allez Jempi”, vult schepen José Debels aan. “Het zijn drie locaties waar wel iets over te zeggen valt.”

Zo zal Service Course, volgestouwd met koersfietsen, de komende maanden absoluut in de kijker staan. “Er is beslist om een unieke Franse particuliere collectie van een 15-tal antieke fietsen aan te kopen”, weet de schepen. “Pronkstuk ervan is een fiets uit de allereerste Tour de France ooit.” “Daarnaast omvat de collectie ook een fiets uit de eerste editie van Parijs-Roubaix”, weet Ameye. “Half februari trekken onze mensen naar het zuiden van Frankrijk om de collectie aan de voet van de Pyreneeën op te halen. Vervolgens zal ze klaargestoomd worden om getoond te worden.” De Fabriek is daarentegen het educatieve hart van het museum. “Alle educatieve pakketten worden binnenkort volledig vernieuwd”, aldus de schepen. “Hiervoor zijn we op op zoek naar een nieuwe educatieve medewerker om het museumteam te vervoegen.” Allez Jempi, waar wereldkampioen Jempi Monseré belicht wordt, staat dit jaar extra in de spotlights. “2020 is dan ook een bijzonder jaar”, aldus de schepen. “Het is 50 jaar geleden dat Jean-Pierre wereldkampioen werd.” De mural van Allez Jempi is trouwens de favoriete creatie van Jasmine Roemerdael. “Ik heb er twee dagen aan gewerkt en stak er een 3D-effect in”, vertelt ze. “Ik vond het best emotioneel om dit te mogen schilderen, zeker ook omdat de vader van mijn stiefpa, Herman Beysens, in de jaren ’70 zelf profrenner was bij onder meer Flandria.”

Krant

Niet alleen de nieuwe muurschilderijen moeten de bezoekers vlotter door KOERS leiden. Ook de nieuwe versie van KOERS-krantje moet hierbij helpen. “Het KOERS-krantje is niet alleen een promofolder maar ook de leidraad bij een museumbezoek”, zegt Thomas. “We vernieuwen het elk jaar op basis van feedback van de bezoekers. Zo voegden we een plattegrond van het museum toe die de bezoekers op weg moet helpen. Verder kan je in het krantje onder meer ook een interview lezen met Marie-Claire Monseré, de zus van Jempi, zetten we als knipoog naar de nakende Olympische Spelen Greg Van Avermaet op de voorpagina en belichten we de fiets van Chris Froome die we vorig jaar aan de collectie mochten toevoegen. Froome heeft trouwens duidelijk een hart voor Roeselare en KOERS want hij liet zich al fotograferen met ons nieuwe krantje.”