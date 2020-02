KOERS. Museum koopt topcollectie. Hét pronkstuk? Een fiets waarmee eerste Tour de France werd gereden Charlotte Degezelle

26 februari 2020

14u01 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport is er na vijf jaar onderhandelen in geslaagd een unieke collectie historische fietsen, wielertruien, bekers en tal van memorabilia aan te kopen. Het topstuk is een koersfiets waarmee de Italiaan Rodolfo Muller vierde werd in de allereerste Tour de France. “Wielerfanaten reageren nu al laaiend enthousiast”, aldus conservator Thomas Ameye.

Zes jaar geleden vond het team van KOERS. Museum van de Wielersport een brief in de bus die al snel hun belangstelling wekte. “Langs die weg vroeg Claude Lachot (81) of wij geen interesse hadden om zijn collectie over te nemen”, vertelt Dries De Zaeytijd, wetenschappelijk medewerker bij KOERS. Lachot was indertijd fietsmecanicien en wielerverzamelaar. Hij was bevriend met ex-renners als René Vietto, tweede in de Tour van 1939, Jacques Anquetil en Luis Ocaña en had met het Musée du vélo Luis Ocaña een privaat museum vlak bij de Eglise Notre-Dame de Labastide D’Armagnac, sinds de jaren 50 bekend als wielerkapel waar heel wat renners voor of na een belangrijke wedstrijd langskwamen en souvenirs achterlieten. “Maar door het uitblijven van structurele steun van de overheid, doekte Lachot zijn museum op”, gaat Ameye verder. “Hij verhuisde zijn collectie naar Pinas in de Hautes-Pyénées, waar ze in een depot stond. “

200.000 euro

Lachot vroeg oorspronkelijk 200.000 euro voor de collectie. “Het prijskaartje was dan ook het grote struikelblok voor ons”, zegt sportschepen Jos Debels (CD&V). “Maar na vijf jaar onderhandelen hebben we de collectie, in totaal zo’n 350 wielertruien, 30 fietsen, een reeks bekers van Ocaña en heel wat memorabilia, kunnen aankopen voor 50.000 euro. Voor KOERS is dit echt een schitterende zaak, want de collectie is prachtig en een mooie aanvulling op wat we hier al hadden. Zo hadden we tot nu maar één fiets van voor de Eerste Wereldoorlog in ons bezit.”

Liever niet verspreid

Lachot ging uiteindelijk overstag omdat het museum vernieuwd werd in 2018 en hij zeker wist dat z’n collectie er een mooie plaats zou krijgen. “Bovendien waren er wel verschillende geïnteresseerden die één of enkele stukken uit de collectie wilden, zoals het Musée National uit Parijs die belust was op de fiets uit de allereerste Tour, maar Lachot zag z’n collectie niet graag opgesplitst worden”, zegt Dries De Zaeytijd, bevoegd voor scientific activities in het museum.

Zeldzaam pronkstuk

Vorige week trok Dries samen met z’n collega Siegfried Aneca en vrijwilligers Michel Stockman en Marc Fourneau naar Frankrijk om de collectie eigenhandig in te pakken en over te brengen naar Roeselare. “We hebben er echt enkele topstukken bij”, zegt schepen Debels. “Een zeer zeldzaam pronkstuk is bijvoorbeeld een koersfiets waarmee de Italiaan Rodolfo Muller vierde werd in de allereerste Tour de France in 1903. Verder hebben we ook de fiets waarmee de Belg Raymond Englebert in 1925 twintigste werd in de Tour, een fiets waarmee in 1908 Bordeaux Parijs werd gereden en een exemplaar waarmee Marius Auriaux 58ste werd in Parijs Roubaix in 1914 .” De komende tijd zal oud-renner Marc Renier de fietsen proberen te herstellen. Hij is erg onder de indruk van de kwaliteit. “Ze waren toen duidelijk slimmer dan nu”, reageert hij. “De fietsen zijn niet alleen heel stevig, maar ook zeer functioneel en ze beschikken over straffe mechaniek.” Toppers bij de wielertruien zijn onder meer de gele leiderstruien van Louison Bobet uit de Tour de France 1953 en van Luis Ocaña uit 1972, de leiderstrui van Fabiana Luperini uit de Tour de France Feminin, Lucien Van Impes bolletjestrui uit de Tour van 1977 en een gesigneerd shirt van Chris Boardman, die in 1993 een werelduurrecord vestigde.

Meer info op http://koersmuseum.be.