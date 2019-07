KOERS gratis te bezoeken tijdens Natourcriterium CDR

16 juli 2019

08u38 0

Het startschot voor de Tour de France weerklonk ondertussen al een tijdje terug, en de renners zullen na een rustdag op dinsdag morgen van Albi naar Toulouse rijden. In Roeselare wordt ondertussen afgeteld naar het Dovy Natourcriterium dat op dinsdag 30 juli aan de tiende editie toe is. De organisatie ligt in handen van de vzw Roeselare Koerst. Het natourcriterium vindt plaats in de omgeving van de Grote Markt en het naburige De Coninckplein. De toegang is gratis. Ook KOERS. Museum van de Wielersport aan het Polenplein is zich aan het opwarmen voor die Roeselaarse wielerhoogdag. Het museum is op dinsdag 30 juli doorlopend van 10 uur tot 17 uur open voor het publiek en bovendien gratis te bezoeken. Ook het KOERSkaffee is die dag open.