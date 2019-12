KOERS genomineerd voor European Museum of the Year Award 2020 CDR

10 december 2019

13u09 8 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport maakt kans op de European Museum of the Year Award 2020. Deze prestigieuze award gaat uit van het European Museum Forum dat sinds 1977 elk jaar een nieuw of pas vernieuwd museum bekroont.

Bij de eerdere winnaars zitten wereldvermaarde musea, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam, het Victoria and Albert Museum in Londen of het Guggenheim Museum in Bilbao, maar ook lokale musea, zoals het Polin Museum over de Geschiedenis van de Joden in Polen in Warschau, het Kumu Kunstmuseum in Tallinn of het Speelkaartenmuseum in het Franse Issy-les-Moulineaux.

Tot nu toe heeft nog maar één Belgisch museum de hoofdprijs weten binnen te halen: het Gallo-Romeins Museum in Tongeren in 2011. De nominatie voor het museum aan het Polenplein kwam er na een jurybezoek en mystery visit eerder dit jaar. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op de slotdag van het jaarlijkse ‘Conference of the European Museum Forum’ op 2 mei in het National Museum of Wales in Cardiff. Elke genomineerde kan er zijn nominatie via een presentatie kracht bij zetten.