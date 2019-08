KOERS. focust met tijdelijke expo tijdens West-Vlaanderens Mooiste op kleuren in het wielerpeloton CDR

21 augustus 2019

10u54 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport organiseert tijdens de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste, van donderdag 22 tot en met zondag 25 augustus, een pop-up tentoonstelling in Expo Roeselare. De tentoonstelling ‘Het kleur van de leider’ focust op de veelheid van kleuren in het wielerpeloton en in hoofdzaak op de kleuren van de leiderstruien.

Deelnemers aan West-Vlaanderens Mooiste kunnen de komende dagen niet naast KOERS. Museum van de Wielersport kijken. Niet alleen staat het museum aan het Polenplein in voor de aankleding van Expo Roeselare, ze pakken er ook uit met de tijdelijke expo ’Het kleur van de leider’ die gratis te bezoeken is. “De expo is een kleurrijke verzameling van wielertruitjes”, duidt Siegfried Aneca. “Het design en de kleuren van de ploeguitrusting die wielrenners dragen tijdens wedstrijden zijn voor het ganse jaar vastgelegd door de ploeg en de sponsors. De leiders van rittenwedstrijden mogen hier echter van afwijken. Met trots mogen zij de leiderskleuren dragen van het klassement dat ze aanvoeren. Ze dienen ook hun leiderstrui te verdedigen. Elke rittenwedstrijd heeft zijn eigen kleuren. De Ronde van Frankrijk heeft de bekendste kleuren. De leider in het algemeen klassement mag de bekendste aller leiderstruien dragen: de gele trui. Maar er is ook de groene trui voor de leider in het puntenklassement, rood-witte bolletjestrui voor het bergklassement, de witte trui voor de beste jongere,… Ook de andere rittenwedstrijden nemen deze kleuren maar al te graag over. Tijdens de expo worden maar liefst 40 leiderstruien getoond, waarvan een tiental uit de Ronde van Frankrijk. Maar uit de expo blijkt dat het geel niet het alleenrecht van de Ronde van Frankrijk is. Zo wordt er geel gedragen van Duitsland tot Andalusië, van Guadeloupe tot Maleisië. Geel is het populairste leiderskleur, maar er is ook heel wat groen, wit, rood en zelfs zwart terug te vinden.”

Ook KOERS. zelf is tijdens de vierdaagse dagelijks te bezoeken van 10 tot 17 uur.