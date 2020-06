KOERS en Greg Van Avermaet roepen op je Touraandenkens te delen CDR

27 juni 2020

08u04 0 Roeselare Omdat de Tour dit jaar door de coronacrisis pas eind augustus kan starten, komt KOERS. Museum van de Wielersport voor juli al met een leuk alternatief.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Om de komende ‘wielerleegte’ in juli op te vullen, lanceert KOERS het project ‘De Tour in je huis/Le Tour à la maison’”, vertelt wetenschappelijk medewerker Dries De Zaeytijd. “Uithangbord voor dit initiatief is Greg Van Avermaet, de laatste Belgische gele truidrager, van wie de gele Tourfiets uit 2018 en een gele trui te zien zijn in KOERS.”

Zaterdag verscheen op de sociale media van KOERS een filmpje waarin Van Avermaet enkele van zijn Tourrelikwieën toont en oproept om net als hij naar buiten te komen met objecten en verhalen die gelinkt zijn aan de Tour. Heb je zelf een gele trui van Chris Froome, een Tourbidon van Greg LeMond of een leuk gadget uit de publiciteitskaravaan, reageer dan op het filmpje van Greg op de Facebook- of Instagrampagina van KOERS en post jouw foto en verhaal.