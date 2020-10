KOERS en Familiekunde Vlaanderen achterhalen familiegeschiedenis laatste Belgische Girowinnaar CDR

12 oktober 2020

Rustdag in de Giro vandaag en daar maakten Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie en KOERS. Museum van de Wielersport gebruik van om Johan De Muynck, de laatste Belg die de Giro won in 1978, naar Roeselare te halen. Ze overhandigden hem een kwartierstaat, een stamboom die zeven generaties terug in de tijd gaat. “We maakten in het verleden al kwartierstaten van verschillende renners zoals Briek Schotte, Gaston Rebry en Lucien Victor”, vertelt Wilfried Devoldere, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen. “Bij een toevallige ontmoeting met Johan De Muynck kwam het onderwerp ter sprake en hij toonde zich bijzonder geïnteresseerd. Vandaar dat we er werk van gemaakt hebben. Uit het document blijkt dat Johan z’n voorouders zich in het Meetjesland situeerden en actief waren als onder meer wever, landbouwer en jeneververkoper.” Johan is enthousiast over het onderzoek dat Familiekunde voor hem uitvoerde. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in waar ik nu eigenlijk precies vandaan kom”, zegt hij? “Maar ik had geen flauw benul hoe ik dat moest gaan uitzoeken. Gelukkig kwam ik Wilfried tegen.”