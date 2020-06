Koenraad Cracco legt eed af als gemeenteraadslid tijdens zitting in RADar CDR

30 juni 2020

06u46 2

Bijzondere gemeenteraad maandagavond in Roeselare. Nadat de gemeenteraadsleden de voorbije maanden steeds digitaal vergaderden ten gevolge van de coronacrisis, was er maandag voor het eerst sinds februari weer een effectieve bijeenkomst. Deze vond bovendien niet plaats in de gemeenteraadzaal van het stadhuis, maar op locatie in Rumbeke. Om de afstandsregels te kunnen bewaren, werd er geopteerd om de raadszitting te organiseren in het leer- en innovatiecentrum RADar op de nieuwbouwcampus van AZ Delta.

Als opener van de raadszitting legde Koenraad Cracco (61) de eed af als gloednieuw gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. De gepensioneerde commissaris van de federale politie volgt Tina Feys op die Roeselare verlaat en niet langer mag zetelen. Cracco kreeg bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen 380 stemmen achter z’n naam.