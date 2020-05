Knikkerverzamelaar Christiaan Thierry zoekt locatie en leden voor de opstart van een knikkerclub: “Ik wil later begraven worden met knikkers in m’n kist” Charlotte Degezelle & Erik De Block

27 mei 2020

12u33 6 Roeselare De voorbije 46 jaar verzamelde Christiaan Therry (66) tienduizenden knikkers en nog steeds gaat de jacht op unieke en bovenal antieke exemplaren verder. Maar daarnaast wil Christiaan de Roeselarenaars graag opnieuw aan het knikkeren krijgen. Daarom is hij op zoek naar een locatie en geïnteresseerden om een knikkerclub op te richten. “Met de club wil ik me toespitsen op het klassieke knikkeren dat nog steeds heel populair is in Noord-Amerika en Groot-Brittannië”, zegt Christiaan.

Als kleine jongen speelde Christiaan Therry al met de knikkers en de liefde voor die kleine glazen bolletjes is nooit helemaal verdwenen. “Ik was als kind nochtans vooral goed in verliezen”, lacht Christiaan. “Als ik 20 knikkers meenam naar school, kwam ik meestal zonder thuis. Maar het eigenlijke verzamelen van knikkers is gestart toe ik 20 was. Na m’n huwelijk gingen we inwonen bij m’n schoonouders. M’n schoonvader vroeg of ik hem wat wou helpen in de tuin, en tijdens het spitten en harken kwamen er daar regelmatig bruine, aardewerken knikkers uit de grond. Ik besteedde daar aanvankelijk niet zoveel aandacht aan, maar verzamelde de knikkers wel in een potje. Toen dat potje vol was, maakte ik de klik. Als ik knikkers in de tuin vond, dan waren er wellicht ook anderen die knikkers vonden.”

Christiaan plaatste een zoekertje in de krant en dat was de echte start van z’n verzameling. “De reacties waren enorm, m’n verzameling explodeerde. Ik mocht overal in West-Vlaanderen knikkers oppikken. Knikkers van glas, aardewerk, porselein,… Later ging ik zelf op speurtocht op rommelmarkten en ik correspondeerde ook decennialang met een Amerikaanse verzamelaar. Op vandaag ben ik nog quasi dagelijks op zoek naar nieuwe knikkers, maar dit vooral online. Ik focus tegenwoordig op handgemaakte, glazen knikkers en ben bovenal op zoek naar sulfideknikkers. Dat zijn klaar geblazen knikkers met een figuurtje in. Ze dateren uit de periode 1830 tot 1920. Knikkers zijn m’n passie. Ik hou van gekleurd glas en de ronde vorm. M’n vrouw weet zelfs dat ik later begraven wil worden met knikkers in m’n kist.”

Hoeveel knikkers Christiaan heeft, weet hij zelf niet. “Het kunnen er 10.000, 20.000 of zelfs 30.000 zijn. Ik begin er gewoon niet aan om ze te tellen. Er staan er in de garage, in de kelder maar ook een heel deel staat geëtaleerd in de woonkamer en ik maakte zelfs een soort etalage aan de straatkant van ons huis. Ik geniet ervan om m’n collectie te delen met anderen.”

Maar wat Christiaan nog leuker zou vinden, is een revival van het knikkeren. “Daarom wil ik graag een club oprichten”, vertelt hij. “In Amerika en Groot-Brittanië is en blijft knikkeren heel populair. Verzamelaars geven er veel geld uit aan hun collecties, maar ook het spel op zich wordt er nog volop gespeeld. Hier net, en dat vind ik jammer.” Christiaan wil zich met de club toepspitsen op het spel ringer, ook wel taw of ringtaw genoemd. “Je speelt het op een verhoogde talud in de vorm van een cirkel met een doorsnede van 2,20 meter. Het talud wordt bestrooid met fijn zand en je speelt met teams van telkens vijf personen. In het midden van de cirkel worden 49 knikkers gelegd en het team dat er als eerste in slaagt om 25 knikkers uit de cirkel te schieten wint. Let wel, de knikker waarmee je schiet mag niet uit de cirkel rollen. Het is dus niet zo eenvoudig als het lijkt. Om van start te gaan zoek ik een locatie, bijvoorbeeld een café, die onze uitvalsbasis kan worden. Maar natuurlijk heb ik ook gelijkgestemden nodig zodat we met enkele teams kunnen starten.”

Wie Christiaan kan helpen met de uitbouw van de club, met het aanvullen van zijn collectie of geïnteresseerd is in het exposeren van z’n knikkers kan contact opnemen via 0495/10.53.83. Meer op http://marblechris.simplesite.com/.