Knack Volley speelt in Italië achter gesloten deuren door coronavirus CDR

05 maart 2020

17u00 0

Knack Volley Roeselare zal de terugmatch tegen het Italiaanse Cucine Lube Civitanova in het Eurosuole Forum op donderdag 5 maart achter gesloten deuren afwerken. Dit door het coronavirus. Supporters van Knack Volley Roeselare die van plan waren om af te reizen naar Civitanova zullen dus niet de mogelijkheid hebben om de wedstrijd bij te wonen. Of er tegen woensdag vanuit de Italiaanse overheid een volledig verbod op alle sportwedstrijden gedurende één maand komt, blijft afwachten. Deze week werden er in de volleytempel op Schiervelde al enkele specifieke veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de match tussen Knack en de Italiaanse club.