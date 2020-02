Knack Volley Net-werkt over innovatie in ondernemerschap en sport CDR

11 februari 2020

09u40 0 Roeselare Knack Volley Roeselare organiseert op donderdag 5 maart een netwerkavond met focus op innovatie in ondernemerschap en sport.

Gedurende de avond gaan lokale ondernemers als Paul Demyttenaere van de REO Veiling en Dominique Valcke van TVH het gesprek aan met sporters die hun weg in de zakenwereld kennen, zoals Dominique Monami en Tomas van Den Spiegel. In verschillende ‘sets’ snijden vijf duo’s verschillende topics aan waarbij ze hun visie en aanpak delen. De scheidsrechter van dienst is Tom Vandenbulcke. De Sporza-presentator bij Radio 1 geeft op deze avond het startschot bij elke set en modereert de teams die het zullen hebben over het belang van je personal brand in de ondernemerswereld, hoe je van sport een lucratieve business maakt,…

Tijdens de avond soigneren de Lady Chefs van Ter Groene Poorte de gasten culinair. De deuren van Sporthal Schiervelde op de Diksmuidsesteenweg openen om 18 uur. De gasten nestelen zich in hun praatstoel vanaf 19 uur en rond 21.30 uur start een netwerkmoment tot middernacht. Deelnemen kost 125 euro en er zijn ook tafels te koop van acht, tien of twaalf personen. Registreer je op www.knackvolleynetwerkt.be. Meer info via nicolas@knackvolley.be.