Knack Handbal Team Roeselare steunt lokale middenstand via interactief stadsspel CDR

14 juli 2020

16u03 0 Roeselare Onder de noemer Oltegoare door Roeselare lanceert Knack Handbal Team Roeselare een stadsspel in het hart van de Rodenbachstad. De initiatiefnemers hopen zo extra mensen hun weg naar de lokale middenstad te doen vinden.

“Meer dan ooit vormt Roeselare dit jaar het centrum van West-Vlaanderen. Door de coronacrisis genieten we weer van kleinschalige ontspanning, van wat er te beleven valt in onze spreekwoordelijke achtertuin”, vertellen initiatiefnemers Fred Dejonckheere en Stijn Terrie. “Met die gedachte in ons achterhoofd ontwikkelden we een interactief stadsspel in het centrum van Roeselare.

Het is de bedenkers niet te doen om straks een ranking op te maken van wie de opdrachten zo snel of zo correct mogelijk wist uit te voeren. “We hopen vooral dat iedereen tijdens de interactieve wandeling op tijd zijn weg vindt naar de lokale middenstand”, leggen Fred en Stijn uit. “Zo kun je punten scoren door een ijsje te eten in de stad of door een foto te maken vanop een terrasje. Ook de lokale folklore wordt niet verwaarloosd want deelnemers kunnen punten scoren door een mop te vertellen aan een publiek van passanten ter hoogte van het standbeeld van Juul Plastiek of een polonaise te vormen voor of achter het standbeeld van Peegie.”

Deelnemers geven zichzelf punten en kunnen foto’s van hun tocht delen op de Facebookpagina ‘Oltegoare door Roeseloare’. De leukste beelden worden aan het einde van de zomer beloond met een leuke prijs. Wie wil deelnemen, kan het boekje vol leuke opdrachten, die je op je eigen tempo kunt uitvoeren, gratis ophalen in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein.