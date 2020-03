Klokkengilde luidt klein akkoord als teken van hoop en als dankjewel aan zorgverstrekkers CDR

18 maart 2020

13u29 0

De Roeselaarse Klokkengilde zal op vraag van de internationale klokkengemeenschap vanavond het klein akkoord luiden vanop de toren van de Sint-Michielskerk. Dit van 19 tot 19.15 uur. “We doen dit als teken van hoop en als welgemeend dankjewel aan de zorgverstrekkers en alle personen die in eerste lijn in de weer zijn om ons te behoeden voor verder onheil”, zegt voorzitter Michel Veracx. “Dit doen we vandaag, op 25 maart en 2 april. We blijven ons signaal van hoop uitdragen. Be safe.”