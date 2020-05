Kloen verkoopt nu ook mondmaskers voor hun goede doelen CDR

04 mei 2020

08u35 0

Ook goede doelen voelen de impact van de coronacrisis. Hun dagelijkse werking wordt gefnuikt en ze zien heel wat werkingsmiddelen verdwijnen. Dat weten ze bij Kloen, de vzw die zich al jarenlang inzet voor onder meer de Ziekenhuisclowns als de beste. “Onder het motto ‘degenen die het moeilijk hebben, zetten zich in voor degenen die het nog moeilijker hebben’ startten wij enkele weken terug een soort solidariteitsactie op”, vertelt bezieler Geert Deraeve. “Dankzij een sublieme samenwerking met Swantex Textiles, Visix, Guyard Glove makers en Midex Safety verkopen we al even exclusieve ‘Corona Virus Fighters’ sweaters, T-shirts en petten. Voortaan bieden we ook stoffen Kloenmondmaskers die aan alle normen voldoen te koop aan. Met de verkoop van deze artikelen worden wat overlevingsnodige centjes ingezameld voor Kloen en diverse andere goede doelen die mee op de kar springen.” Van de mondmaskers zijn er twee modellen. Het ene is bedrukt met een clownssnoetje, de andere met Kloenknipoogjes op een gele achtergrond. De maskers zijn er zowel voor kinderen als voor volwassenen. Eén exemplaar kost vijf euro, voor vijf stuks betaal je 20 euro. De sweaters en T-shirts zijn er in XS, S, M, L, XL en XXL. Een sweater kost 24 euro, een T-shirt 12 euro. De petjes tot slot kosten 10 euro. Bestellen kan via info@kloen.be. Betalen doe je per overschrijving aan Kloen vzw op BE59 3850 5634 3626.