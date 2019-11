Kloen verkiest tijdens Rummelant de leukste ‘sandwichkids’ CDR

08 november 2019

09u18 2 Roeselare Kloen organiseert op zaterdag 30 november en zondag 1 december Rummelant in de tennishal van Tennis Club Rumbeke in de Wervikhovestraat. In een ongedwongen sfeer mak je er gratis kennis met kunst, cultuur, handel en meer.

Voor de kinderen is er animatie en bezoekers kunnen ook genieten van een hapje en een drankje. De opbrengst gaat naar Kloen vzw, die zich inzet voor een lach op het gezicht van zieke kinderen. Tijdens Rummelant zijn er ook extraatjes. Zo komt de Sint op bezoek op zaterdag 30 december tussen 15 en 17 uur en op zondag 1 december tussen 10 en 11 uur en van 16 tot 18 uur. Op zondag is er om 14.30 uur een modeshow door Modehuis Delaere en aansluitend kunnen kinderen tot 12 jaar deelnemen aan de verkiezing van de leukste ‘sandwichkids’. Hierbij gaat men, in drie leeftijdscategorieën, op zoek naar de kinderen die het leukst verkleed zijn met vooraf zelfbeschilderde golfkartonnen borden. Er is een mooie prijzenpot.

Tot slot is er op zondag vanaf 8 uur ook een Sinterklaasontbijt. Kaarten kosten in voorverkoop tien euro per volwassene, vijf euro per kind jonger dan 12 jaar. Aan de deur betaal je twaalf en zeven euro. Kaarten voor het ontbijt, en golfkarton voor de sandwichborden, zijn te verkrijgen op 0479/88.89.77. Rummelant kun je op zaterdag 30 november bezoeken van 13 tot 18 uur en op zondag 1 december van 8 tot 18 uur.