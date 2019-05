Klinken en drinken op Krottegems Bierfeest CDR

29 mei 2019

08u10 0

Tien brouwers die ervoor zorgen dat je een 50-tal bieren kan proeven. Dat is kort samengevat het Krottegems Bierfeest dat op zaterdag 8 juni voor de derde keer door de Krottegemse Ransels georganiseerd wordt op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt.”De eerste maal verwelkomden we 250 bezoekers, vorig jaar 500 dus we gaan er van uit dat we dit jaar gewoon veel volk over de vloer krijgen”, lacht Jurgen Dewulf. “Van de tien brouwers komen er drie uit Roeselare zelf: Rodenbach, BOM Brewery, gekend van hun Triporteur, en De Brouwmoaten die met hun WUK voor het eerst deelnemen aan een bierfestival. Nieuwkomers zijn bijvoorbeeld Klondiker uit Meulebeke, De Feniks uit Kortrijk en Dikke Jan. We bouwen opnieuw een bierdorp met chalets op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, maar mogen in geval van slecht weer de grote tent van Bar Trésor gebruiken. Zo blijft iedereen droog terwijl we de keel nat maken.” “Vorig jaar kregen we heel veel complimenten over de gezellige sfeer”, vult Frak Wauters aan. “Daar willen we verder op inzetten. Voor de kinderen is er trouwens een springkasteel zodat het Bierfeest een echte gezinsuitstap kan worden.”

Het Krottegems Bierfeest start om 15 uur en de organisatie wijst erop dat hun event maar op 3 minuten stappen van het bus- en treinstation ligt. Voor een starterspakket, bestaande uit vier jetons en twee euro glaswaarborg, betaal je tien euro.