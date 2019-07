Kleuters dansen kriebelbeestjes van zich af bij dansschool Induce Sam Vanacker

17u30 3 Roeselare Bij dansschool Induce langs de Mandellaan werd vrijdagnamiddag het jaarlijkse kleuterdanskamp afgesloten met een toonmomentje. 38 kindjes tussen 3 en 6 jaar trakteerden er hun mama’s en papa’s op drie bijzonder geslaagde dansjes.

“Het thema van het danskamp was ‘Kriebelbeestjes’”, legt Ann-Sophie Vandenweghe van Induce uit. “Niet alleen dansten we samen de kriebelbeestjes van ons af, we maakten ook knutselwerkjes binnen hetzelfde thema. Alle kindjes gaan naar huis met een flinke zak met werkjes.” Het is inmiddels al het twaalfde jaar op rij dat Induce dergelijke danskampen organiseert tijdens de zomervakantie.” Vooral de kampen voor kleuters en lagereschoolkinderen zijn telkens razendsnel volzet. “Er snel bij zijn is de boodschap”, zegt Ann-Sophie, die nog meegeeft dat er voor de dansstage in augustus voor kinderen vanaf het vierde leerjaar wel nog enkele plekjes vrij zijn.