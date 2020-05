Kleuter in noodopvang blijkt besmet: Eerste leerjaar Zilverbergschool kan niet opstarten Charlotte Degezelle Lieven Samyn

18 mei 2020

14u27 0 Roeselare Vrije basisschool De Zilverberg kon maandagmorgen noodgedwongen enkel de lessen voor het zesde leerjaar opnieuw opstarten. Ook de noodopvang is er open. Last minute moest de school langs de Meensesteenweg zondagavond alle ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar verwittigen dat hun kinderen toch nog niet welkom zijn doordat de directie bericht kreeg dat een kleuter, die de voorbije weken in de noodopvang verbleef, besmet is met Covid-19.

De leerlingen van het eerste leerjaar van De Zilverbergschool moeten nog even geduld hebben vooraleer ze hun klasgenootjes en leerkrachten terug zien. “Sowieso hadden we er binnen de scholengroep voor een voorzichtig scenario gekozen inzake de opstart”, vertelt Francis Devolder, coördinerend directeur van Scholengroep Arkorum. “Vandaag (maandag nvdr.) en dinsdag verwelkomen we enkel de leerlingen uit het eerste en zesde leerjaar en als de risicoanalyse het toelaat kan volgende week ook het tweede leerjaar opstarten.”

Maar in vrije basisschool De Zilverberg moest er last minute nog ingegrepen worden nadat directeur Ann Bruwier zondagavond te horen kreeg dat één van de kleuters die de voorbije weken in de noodopvang aanwezig was, besmet is met het coronavirus. “Onmiddellijk hebben we bekeken wat er moest gebeuren want gezondheid en veiligheid zijn op vandaag echt wel prioritair”, gaat Devolder verder. “We gingen na welke kinderen en leerkrachten in contact gekomen waren met de kleuter. Dat bleek te gaan om twee bubbels en drie leerkrachten.” “Onmiddellijk ben ik gestart met het contacteren van alle betrokken ouders”, pikt directeur Ann Bruwier in. “Zondag tussen 17 en 22 uur ben ik daarin geslaagd. Het was een zotte avond, maar het was belangrijk dat alle ouders zo snel mogelijk op de hoogte waren.”

Door de contacten van de kleuter moest de Zilverbergschool namelijk beslissen dat het eerste leerjaar maandag niet kon opstarten. “De kinderen die met het kleutertje in contact kwamen, moeten 14 dagen in quarantaine”, weet Devolder. “Het zesde leerjaar kon vandaag wel starten en ook de noodopvang is open. Daar zien we op vandaag dat er weinig kinderen aanwezig zijn, maar vanaf morgen moet dat cijfer opnieuw de hoogte in gaan. We lichtten ook het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in.”

Bij de andere 17 scholen van scholengroep Arkorum verliep de heropstart wel probleemloos. “We investeerden in heel wat middelen en worden ook goed ondersteund door de stad zodat we de veiligheid zo goed als mogelijk kunnen garanderen”, besluit Devolder.