Kleur de collectie van KOERS zelf in CDR

05 april 2020

KOERS. Museum van de Wielersport wil haar publiek en de koersfans niet in de steek laten in tijden van corona en laat iedereen het museum dezer dagen online ontdekken. Dagelijks verschijnen op de website twee verhalen uit Het Mooiste van KOERS, er is een podcast, filmpjes, online expo’s en zelfs wielergeïnspireerde bakrecepten. Daarnaast worden regelmatig historische affiches uit de museumcollectie omgezet tot kleurplaten die gedownload, geprint en vervolgens ingekleurd kunnen worden. Meer op https://koersmuseum.be/nl/koersinhuis.