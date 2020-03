Kleine bezoekjes aan het raam doen wonderen, ook in Roeselare Valentijn Dumoulein

22 maart 2020

17u10 0 Roeselare Heel wat senioren mogen door de coronamaatregelen geen bezoek meer ontvangen en dat is voor veel van hen niet makkelijk. Om hen toch een hart onder de riem te steken, kan een bezoekje aan het raam wél nog. Dat gebeurde dit weekend ook in Roeselare, waar Thyllo, Manon en Arthur aan het raam van residentie Zilverschoon hun 94-jarige peter Jules Deforce een bezoekje brachten.

“Wij, de kleinkinderen en twee van zijn achterkleinkinderen, gingen zondagmorgen even zwaaien”, zegt Stephanie Lodrioor. “Wat was hij tevreden. Je zag hem opfleuren en toch voelde je het ongemak. “Het is toch triestig”, zei hij er stilletjes bij. Kleine bezoekjes aan het raam doen hen zoveel deugd. Zo had hij er eerder al deze week van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We zijn fier op zo’n sterke grootvader.”